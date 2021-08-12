МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена СУГ на бирже в четверг снизилась после пяти дней рекордов

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,8% и достигла своего нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа.

Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в четверг цена марки выросла на 0,8% и составила 59 436 рублей за тонну.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.