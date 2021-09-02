ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Отменять НДС на инвестиционное золото в России можно только при условии абсолютно прозрачного оборота драгметалла в электронной системе прослеживаемости, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

В России в 2021 году начала работать Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), которая призвана сделать рынок прозрачным, а также перевести все бизнес-процессы в этой сфере в цифровой формат. Продажа немаркированных ювелирных изделий должна быть запрещена с 1 марта 2024 года.

"Нам было поручено отменять НДС на инвестиционное золото, но только тогда, когда мы обеспечим его абсолютно прозрачный оборот в системе электронной прослеживаемости. Для чего это нужно? Никто не собирается отменять НДС на ювелирные изделия. Это было бы безумием, что берем НДС с одежды, но не берем НДС с ювелирки. Риск заключается в том, что если мы отменим НДС на какую-то часть золота, то это безндсное золото будет перетекать в ювелирную отрасль. Что, к сожалению, сейчас и происходит через разные мошеннические схемы", — сказал Моисеев.

"Соответственно, задача ГИИС состоит в том, чтобы инвестиционное золото отделить полностью от золота, которое используется внутренней промышленностью. Мы должны будем показать, что система полностью работает, ФНС должна будет убедиться, что полностью оборот прозрачный, и тогда мы подойдем к вопросу отмены НДС", — отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, сколько времени это может занять, Моисеев сказал: "Посмотрим, здесь есть разные точки зрения. Вопрос, нужно ли нам ждать полного запрета немаркированных ювелирных изделий".

Он добавил, что Минфин хотел бы ввести запрет раньше, но пошел навстречу отрасли. "Посмотрим на то, как сейчас заработает система с данными аффинажных заводов. Все боятся, что возможны сбои. Могу ли я сейчас сказать, что точно не будет ни одного сбоя? Конечно, не могу. Поэтому нужно посмотреть, как система будет работать. Мы пытаемся сделать все плавно и гладко", — пояснил он. В России "отпустят" цены на подсолнечное масло

"Самый главный месседж, который передаем отрасли, что для всех легальных производителей маркировка – это благо, потому что сейчас невозможно отличить изделие, которое сделано с настоящим клеймом, в котором действительно золота столько, сколько заявляется, от изделия, которое сделано где-то на коленке, в котором золота только половина от заявленного и где стоит фальшивое клеймо. Мы прекрасно знаем, что в некоторых государствах ЕАЭС даже есть бизнес по подделке российского клейма. Есть места, куда можно прийти и сказать: Хочу пробу "585" или какую-нибудь другую", — отметил Моисеев.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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