МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром незначительно снижается на укреплении американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на торгах

По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,15 доллара, до 1813,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 24,168 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла снижается в четверг утром на фоне укрепления американской валюты, курс которой, в частности, растёт и к евро, и к иене. Более дорогой доллар делает золото менее доступным инвесторам с другими валютами. При этом в целом котировки драгметалла в последнее время не демонстрировали ярко выраженной динамики.

"Золото колебалось в цене, поскольку инвесторы оценили множество экономических данных США, которые указали на хорошие перспективы для экономики", — сказали газете Wall Street Jounal эксперты Oanda, добавив, что драгоценный металл, вероятно, продолжит эту консолидацию до данных о занятости в США, выходящих в пятницу. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране сократился до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.