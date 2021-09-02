МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в четверг после сильного снижения двумя торговыми днями ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,3%, до 4,2935 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Золото слабо дешевеет

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,94%, до 9335,5 доллара, алюминия — на 1,03%, до 2690 долларов, цинка – на 0,73%, до 2981,5 доллара за тонну.

Цена на медь в четверг растет в рамках коррекции после падения более чем на 2% за предыдущие два торговых дня, чему способствовали новости из Китая.

Так, китайский Госрезерв принял решение о поставках меди на рынок из своих запасов. Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в августе снизился до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта.

"Цена меди упала в начале азиатской торговли после того, как данные Китая показали, что производственная активность в стране сократилась впервые с апреля", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ.