Стоимость меди коррекционно снижается после роста на данных по рынку труда в США
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник коррекционно снижается после роста торговым днем ранее на данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,41%, до 4,3205 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,58%, до 9431 доллара, алюминия — на 1,19%, до 2727 долларов, цинка — на 0,59%, до 2996,5 долларов за тонну.
На рынке меди в понедельник наблюдается коррекционное снижение цены после роста торговым днем ранее. Такой динамике способствовали данные с рынка труда в США. Так, безработица в августе в стране снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%.
Кроме того, давление на цены на сырье оказывает укрепление курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, что делает их менее доступными.
https://1prime.ru/commodities/20210906/834607894.html