МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник коррекционно снижается после роста торговым днем ранее на данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 9.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,41%, до 4,3205 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,58%, до 9431 доллара, алюминия — на 1,19%, до 2727 долларов, цинка — на 0,59%, до 2996,5 долларов за тонну.

На рынке меди в понедельник наблюдается коррекционное снижение цены после роста торговым днем ранее. Такой динамике способствовали данные с рынка труда в США. Так, безработица в августе в стране снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%.

Кроме того, давление на цены на сырье оказывает укрепление курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, что делает их менее доступными.