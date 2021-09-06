МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нынешний высокий уровень цен на золото вполне оправдан, он создает баланс в условиях ожидания ужесточения политики ФРС США и сохраняющихся опасений инвесторов по поводу восстановления экономики, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев в рамках Восточного экономического форума. Золото дешевеет в рамках коррекции

Грачев уточнил, что компания не занимается прогнозами цен, и при принятии инвестиционных решений руководствуется консервативными допущениями на уровне 1200 долларов за унцию и обменным курсом 65 рублей за доллар, которые не отражают видение рынка, а служат для стресс-теста проектов.

"Если говорить про какие-то экспертные оценки, то я думаю, текущий уровень цен вполне оправдан — это некий баланс между ужесточающейся денежно-кредитной политикой США и сохраняющимися опасениями рынков по поводу темпов восстановления экономики. Пока эти факторы будут в противоборстве, колебания в цене на золото могут сохраняться, но они будут происходить на приемлемых уровнях", — считает гендиректор "Полюса".

Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex завершил минувшую неделю ростом на 1,2%, до 1833,7 доллара за тройскую унцию. Как следует из отчета "Полюса", цена реализации золота в первом полугодии выросла в годовом исчислении на 8%, до 1803 долларов за унцию, во втором квартале – на 2% к предыдущему кварталу, до 1815 долларов за унцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В первом полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).