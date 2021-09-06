МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в понедельник побила максимумы за 10 лет на политической ситуации в Гвинее, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал, как ситуация в Гвинее отразится на стоимости алюминия

Так, по состоянию на 15.17 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) растёт на 0,91%, до 2756 долларов. А ранее в понедельник цена достигла 2775,25 доллара — максимального значения с мая 2011 года.

Алюминий дорожает восьмой месяц подряд, за это время рост стоимости промышленного металла составил 34,53%.

Позитивом для стоимости алюминия оказывают опасения по поводу ближайших перспектив поставок бокситов из Гвинеи, где в воскресение произошел государственный переворот.

Гвинея — крупный поставщик бокситов, сырья, необходимого для производства алюминия, и на ее долю приходится более половины импорта Китая.