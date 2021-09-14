МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Нефть сорта Brent впервые со 2 августа текущего года торгуется выше отметки $74 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Задорнов предрек переток сбережений россиян из недвижимости во вклады

Ноябрьский фьючерс марки Brent в 09:09 по московскому времени торговался на отметке в $74,03 (+0,69%) за баррель, впервые со 2 августа.

Нефть бренда WTI с поставкой в октябре также демонстрирует рост. На 09:05 мск баррель стоит на уровне $70,96 (+0,72%).

Цены на сырье растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе, считают аналитики.

Аналитики ANZ заявили газете Wall Street Journal о том, что протестующие в Ливии закрыли крупнейший нефтяной терминал Es Sider через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций, и это скажется на ценах.