МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг коррекционно снижается после роста почти на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара стабилен к евро и иене

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,77%, до 4,3688 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,96%, до 9627 долларов, алюминия — на 2,19%, до 2893 доллара, цинка — на 0,77%, до 3075,5 доллара за тонну.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционное снижение после роста почти на 2% торговым днем ранее. С начала текущего года цены на медь выросли на 24%, что, по мнению аналитиков, обуславливается ослаблением коронавирусных ограничений.