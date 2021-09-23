МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Аналитики оценили влияние переговоров по иранской ядерной сделке на рынок нефти. События могут развиваться по одному из трех сценариев, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. По мнению специалистов, ядерную программу Ирана могут обсудить на очередной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Переговоры могут привести к трем сценариям.

С точки зрения собеседников издания, новые договоренности о возобновлении ядерной сделки Ирана и увеличение предложения ИРИ на мировом рынке на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки могут обрушить цены на нефть ниже 70 долларов за бочку. Так считает Ольга беленькая из "Финама".

Но не исключено, что противоречия между Ираном и Западом обострятся, тогда следует ждать роста цен до 80 долларов за баррель. Так считает аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.

Третий вариант развития событий — нейтральный — предполагает, что ничего в переговорах не изменится. В этом случае ситуация на рынке нефти останется на текущем уровне.