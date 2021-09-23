МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена золота в четверг продолжает снижаться на решениях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снижается к евро на решениях ФРС США

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,78%, или на 13,85 доллара, до 1764,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,25%, до 22,622 доллара за унцию.

По итогам заседания Федрезерв США ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25%, планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

"В связи с тем, что в этом году почти достигнуто ужесточение монетарной политики, а в следующем году базовая процентная ставка потенциально может вырасти, кажется, что привлекательность золота начинает снижаться", — сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA, добавив, что драгоценный металл может упасть до 1740 долларов за унцию.