МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем, в то время как инвесторы на рынке предпочитают уходить от риска в ожидании нового заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы заметно растут

По состоянию на 14.35 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 77,58 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,58%, до 78,18 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,74%, до 74,8 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд. Началось это после выхода данных о запасах этого сырья в США. Показатель за минувшую неделю неожиданно вырос на 4,6 миллиона баррелей, до 418,5 миллиона баррелей. В связи с этим дополнительную важность приобретает заседание альянса ОПЕК+, запланированное на 4 октября.

Аналитик Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ОПЕК+ навряд ли станет менять параметры увеличения добычи нефти, и это окажет поддержку ценам.

Дополнительное давление на стоимость сырья оказывает дорогой доллар. С начала недели он укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчёте на другие валюты.