МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются вслед за ценами на газ после комментариев России и США, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на газ снизились после заявления Путина

По состоянию на 7.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46% — до 80,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему в частности способствовало снижение цен на газ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента России Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.

Давление на цены на "черное золото" также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 420,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей.