МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, в то время как инвесторы фиксируют прибыль после длительного роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут

По состоянию на 17.35 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68%, до 82,85 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 80,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI росла на протяжении четырех торговых сессий. Цена Brent во вторник снизилась, а три дня до этого росла. В целом с начала месяца нефть подорожала более чем на 5%, а котировки обновили рекорды.

"Цены сейчас находятся в восходящем тренде, фьючерсы на WTI довольно комфортно себя чувствуют на отметке выше 80 долларов за баррель. Но недавний рост был очень быстрым, поэтому небольшая консолидация в районе 80 долларов не должна казаться сюрпризом", — приводит газета Wall Street Journal мнение президента Sevens Report Тома Эссе (Tom Essaye).

Инвесторы также обратили внимание на доклад ОПЕК, который ускорил снижение стоимости нефти. Организация понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей по итогам года в сутки вместо 6 миллионов.