МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются более чем на 1% в среду днем, в то время как инвесторы оценивают стабилизацию цен на газ в Европе и увеличение нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Фунт стерлингов дешевеет

По состоянию на 14.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,1%, до 84,11 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 81,47 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent до того росла шесть недель подряд, а марки WTI — восемь. Текущая неделя может сломать эти тренды. Старший экономист ABN Amro Ханс ван Клееф (Hans van Cleef), мнение которого приводит агентство Блумберг, отметил, что в настоящее время рынок видит "время для фиксации прибыли после недавнего ралли".

Одним из главных факторов роста стоимости нефти был скачок цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Нефть с начала месяца подорожала более чем на 7% по марке Brent и на 9% по марке WTI, поскольку это сырьё стали воспринимать как частичную замену дорогому газу.

Но сейчас цены на газ уже стали более стабильными и держатся в районе 1 тысячи долларов за тысячу кубометров, а запасы нефти выросли, что ослабило опасения относительно дефицита предложения в условиях повышенного спроса. "Настроения на других энергетических рынках стали более спокойными, так что это тоже может быть побочным эффектом", — отметил аналитик.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в стране на 3,3 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 2,2 миллиона.