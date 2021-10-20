МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива и мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды обновила рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго объяснило рост биржевой стоимости дизельного топлива

Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России в среду достигла 52 587 рублей за тонну, увеличившись менее чем на 0,1%. Прошлый рекорд этого вида дизеля был зафиксирован во вторник. Зимний и летний дизель показали рост менее чем на 1% — до 55 785 и 51 767 рублей за тонну соответственно.

Стоимость мазута также обновила рекорд, который был достигнут в понедельник. По итогам торгов среды его цена выросла на 0,5% — до 28 939 рублей за тонну.

Из всех видов топлива подешевели только сжиженные углеводородные газы (СУГ) — сразу на 6,1%, до 38 810 рублей за тонну. Цена обеих марок бензина — Аи-92 и Аи-95 — выросла примерно на 0,4%, до 54 830 и 56 629 рублей за тонну соответственно. Авиакеросин подорожал на 0,6% — до 55 946 рублей.

Минэнерго объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отметили, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизеля.