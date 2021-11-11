МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения среды, последовавшего на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются без единой динамики

По состоянию на 7.55 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,24% — до 82,84 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,22%, до 81,52 доллара за баррель. В среду котировки опустились на 2,5% и 3,3% соответственно.

Удорожание нефти связано с коррекционной динамикой после падения котировок днем ранее. В среду курс доллара резко вырос к мировым валютам, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся почти на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Динамика доллара связана с важной статистикой по США, опубликованной в среду. Так, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2% после 5,4% месяцем ранее, при этом прогноз предполагал ускорение инфляции только до 5,8%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по запасам в США. Коммерческие запасы в стране за неделю по 5 ноября выросли на 1 миллион баррелей, в то время как ожидался рост на 2,1 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 миллиона баррелей в сутки.