МОСКВА, 12 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг вернули небольшую часть утраченных ранее позиций. В среду котировки обвалились после выхода данных по инфляции в США, на фоне которых выросли доллар и доходность казначейских облигаций. Эти данные усилили опасения относительно возможного использования стратегических нефтяных резервов в США. Фьючерсы на нефть WTI закрылись небольшим снижением

“Трейдеры, ставящие на рост нефтяных цен, зализывают раны после обвала котировок на 3 доллара” в среду, отметил Бьорнар Тунхауген из Rystad Energy.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 25 центов, или 0,3%, до 81,59 доллара за баррель. В среду котировки упали на 3,3%. Январские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 23 цента, или 0,3%, до 82,87 доллара. В среду нефть Brent упала в цене на 2,5%.

В среду котировки нефти резко упали, прервав трехдневную череду роста, когда октябрьский индекс потребительских цен США подскочил на 6,2% против аналогичного периода прошлого года. Это самый сильный рост показателя почти за 31 год.

Нефть испытывает определенное давление, так как президент США Джо Байден “считает приоритетом ослабление инфляции, в частности, роста цен на энергоносители", сообщил Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

“Он поручил двум инстанциям обсудить варианты снижения затрат на энергоносители и противодействия манипуляциям в нефтегазовом секторе. Одной из возможных мер является использование стратегических нефтяных резервов”, – добавил аналитик.

Доллар США в среду после данных по инфляции вырос вместе с доходностью казначейских облигаций. Индекс доллара на ICE достиг более чем 15-месячного максимума. В четверг индекс прибавил 0,3%.

Укрепление доллара может быть негативно для цен на сырьевые товары, выраженных в американской валюте, так как оно делает их более дорогостоящими для держателей других валют.

Между тем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежемесячном отчете оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн баррелей в день. В то же время ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 160 000 баррелей в день до 5,7 млн баррелей в день, ссылаясь на эффект высоких цен.

Таким образом, в ОПЕК ожидают, что общемировой спрос на нефть в 2022 году составит 100,6 млн баррелей в день, примерно на 500 000 баррелей в день выше уровней 2019 года. Спрос в 2021 году ожидается на уровне 96,4 млн баррелей в день.

В четверг трейдеры продолжают оценивать данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованные в среду. Эти данные указали на увеличение запасов нефти в стране на неделе 30 октября – 5 ноября на 1 млн баррелей. Такие данные совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts. В EIA также сообщили о сокращении запасов бензина и дистиллятов.

Декабрьские фьючерсы на бензин недавно прибавили в цене 0,9%, до 2,318 доллара за галлон, а декабрьские фьючерсы на печное топливо упали на 0,2% до 2,447 доллара за галлон.

Согласно данным EIA, стратегические нефтяные резервы США на отчетной неделе сократились на 3,1 млн баррелей, до 609,4 млн баррелей. Эти резервы включают некоторое количество запасов нефти неамериканского происхождения, хранящихся по договоренности с зарубежными или отраслевыми контрагентами, отметили в Минэнерго.

“Сокращение стратегических нефтяных резервов наблюдалось на фоне запланированных аукционов, давно объявленных правительством, а не ввиду недавних планов администрации США по их использованию. Между тем неожиданно значительный объем сокращения резервов стал в некоторой степени медвежьим сигналом для трейдеров на фоне опасений относительно ускорения инфляции”, — отметил Тунхауген.

На фоне значительного ускорения инфляции в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок находится под влиянием как ограниченного предложения на рынке, так и понижательных рисков для цен со стороны денежно-кредитной политики, добавил Тунхауген. Ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, окажет поддержку доллару и негативно скажется на покупательной способности развивающихся стран, в том числе, на их спросе на нефть.

Следующим важным событием для рынка нефти может стать еженедельный отчет о числе действующих буровых установок, который в пятницу представит компания Baker Hughes (BKR), замечает Майкл Линч, президент Strategic Energy & Economic Research. На прошлой неделе Baker Hughes сообщила об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США на шесть единиц.

Сейчас многие внимательно следят за ситуацией в сланцевой индустрии, но число буровых установок растет очень медленно, поясняет Линч. На следующей неделе, во вторник, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.

“Сочетание проблем в производственных цепочках, увеличения числа случаев коронавируса в Германии и постепенного сокращения налогово-бюджетного стимулирования может заставить трейдеров тревожиться по поводу краткосрочных перспектив спроса на нефть”, – сообщает Линч.

Фьючерсы на природный газ в четверг выросли в цене, возвращая часть утраченных накануне позиций. Декабрьские фьючерсы на природный газ торговались с повышением на 5,5%, по 5,149 доллара за млн БТЕ.

В среду Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о росте запасов в подземных хранилищах газа на 7 млрд кубических футов за неделю 30 октября–5 ноября. Отчет о запасах вышел днем ранее, чем обычно, из-за праздника в четверг – Дня Ветеранов.

Такое увеличение запасов оказалось на 18 млрд кубических футов ниже, чем средний 5-летний рост для этого времени года. Общий дефицит запасов газа против среднего сезонного уровня вырос до 3,2%, отмечает Кристин Редмонд, товарно-сырьевой аналитик Schneider Electric.

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