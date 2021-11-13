МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти в конце этой недели развернулись в направлении $81-81,5. Снижение ценового оптимизма "черного золота" связано с рядом причин, объясняет в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Во-первых, с середины недели ощутимо укрепился доллар — индекс американской валюты DXY поднялся выше 95 п., до максимумов с лета 2020 года. Это негативно для сырьевых товаров, стоимость которых номинирована в USD. Доллар отреагировал ростом на неожиданно превысившие прогнозы данные по потребительской инфляции в США в октябре (6,2%, прогноз 5,8%). Это повышает вероятность более скорого повышения ставок ФРС, чем ожидают рынки", — рассказал собеседник агентства.

Во-вторых, сказалось ухудшение прогнозов по спросу со стороны ОПЕК. В вышедшем на днях отчете альянса прогноз по росту спроса на нефть до конца года понижен на 160 тыс. барр. /сутки, до 5,7 млн барр. /сутки, снижение прогноза объясняется эффектом повышенных цен. При этом Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) на этой неделе понизило на 130 тыс. барр. /сутки, до 3,35 млн барр. /сутки, свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году.

"В EIA ждут, что в будущем году рынок перейдет в состояние профицита, а цены к декабрю опустятся к $66 за барр. Еще одним фактором давления на нефтяной рынок остается пандемия коронавируса. Ежедневный прирост заболеваемости в мире остается высоким (на уровне полумиллиона новых случаев заражения в сутки)", — объясняет Бахтин.

"На предстоящей неделе умеренная волатильность цен на нефть может сохраниться, однако мы не ждем что Brent покинет коридор $80-85", — отметил специалист. Консервативная политика ОПЕК+ по наращиванию добычи, приверженность которой члены альянса подтвердили в начале месяца, по-прежнему служит значимой поддержкой ценам на нефть.

Эксперт напомнил, что в понедельник выйдет блок экономических данных по Китаю за октябрь, в том числе инвестиции в основной капитал, объёмы промышленного производства. Эти данные будут важны в разрезе оценки динамики экономического роста страны, являющейся крупнейшим мировым импортером черного золота.

Помимо этого, в середине недели ожидается публикация ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и его прогнозов по спросу и предложению на рынке нефти, подытожил инвестиционный стратег.