МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни прогнозирует, что такие ископаемые источники сырья, как нефть и газ, останутся на долгие годы и десятилетия частью мировой энергосистемы, пишет CNBC. В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии по инвалидности

В частности, топ-менеджер призвал мировое сообщество сосредоточиться на действиях по снижению вредных выбросов, а не на идеологических позициях. Он также считает необходимым не допустить подорожания топлива для потребителей.

"Возможно, не популярно говорить о том, что нефть и газ останутся в энергосистеме на десятилетия вперед, но это реальность", — заявил Луни в интервью на форуме энергетической отрасли ADIPEC в Абу-Даби.

Он напомнил, что Международное энергетическое агентство в докладе "О достижении нулевых выбросов" прогнозирует к 2050 году, что глобальная зависимость планеты от нефти полностью исчезнет. Поставки этого сырья будут составлять около 20 миллионов баррелей в сутки.

Глава BP при этом прогнозирует, что в будущем углеводороды продолжат играть определенную роль, несмотря на активные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии. Лучшее, что возможно сделать, это сбалансировать добычу и переработку ископаемого топлива с целью снижения выбросов в атмосферу.

Он особо подчеркнул, что нельзя допускать резкого сокращения поставок нефти и газа. Это приведет к взрывному росту цен для потребителей и настроит граждан против энергетического перехода.