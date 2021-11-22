МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром несколько снижается под влиянием роста курса доллара, оставаясь в районе 1850 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару на опасениях по коронавирусу

По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,13%, или на 2,35 доллара, до 1849,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08%, до 24,76 доллара за унцию.

В понедельник американская валюта продолжила укрепляться по отношению к большинству других. Это неблагоприятно для потенциальных покупателей золота — обладателей иных валют.

В целом же, как отметили аналитики Oanda, котировки золота в ближайшее время будут определяться словами, а также действиями со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам последнего заседания регулятор принял решение о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка – по 15 миллиардов долларов в месяц с текущих 120 миллиардов. И на днях будет опубликован протокол этого заседания, где игроки рынка надеются увидеть дополнительные подсказки относительно дальнейших действий ФРС. Россияне стали больше инвестировать в золото

При этом, по мнению аналитиков, сейчас Федрезерв всё больше склоняется к ускорению темпов сокращения программы выкупа активов.

"Прямо сейчас трейдерам необходимо понаблюдать за тем, что будет происходить в ближайшие пару недель, перед тем как иметь четкое представление о том, что ФРС будет делать с банковскими ставками", — также цитирует экспертов газета Wall Street Journal.