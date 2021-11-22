МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается на ряде факторов, указывающих на возможное замедление роста мировой экономики, а следовательно, и на не столь высокое увеличение спроса на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару на опасениях по коронавирусу

По состоянию на 8.51 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,79%, до 4,3695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,17%, до 9646,5 доллара, алюминия — на 2,43%, до 2679,5 доллара, цинка — на 2,5%, до 3238 долларов за тонну.

Как сказали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank, рынок предполагает, что ковидные новости, а также ужесточение монетарной политики некоторыми мировыми центробанками с целью замедлить рост цен могут затормозить рост экономики и понизить спрос на металлы.

Негативно на стоимости промышленного металла также отражается и укрепление доллара, курс которого продолжает расти.