МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цена золота падает в четверг вечером почти на 2% на укреплении курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара ускоряет рост на ожидании повышения ставки ФРС

По состоянию на 17.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 36,95 доллара, или на 1,79% — до 1797,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 4,4% — до 22,762 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказывает дорогой доллар, который делает драгметалл менее выгодным для покупки в других валютах.

Индекс доллара растет на 1,25% — до 97,14 пункта. Показатель подскочил до максимума с июля 2020 года после заседания ФРС США, итоги которого были оглашены в среду. Регулятор дал "ястребиные" сигналы по своей дальнейшей политике, что укрепило курс национальной валюты. Polymetal в 2021 году нарастил выпуск золота и серебра

"Глава ФРС дал четкое указание о неминуемом ужесточении монетарной политики, чтобы взять под контроль инфляцию… Такой сценарий явно поддерживает доллар и, следовательно, наносит ущерб золоту из-за обратной корреляции между активами", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).

Снижению спроса на активы-убежища, к которым относится золото, способствует и сильная статистика из США. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста только на 5,5%.