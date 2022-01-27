Февральские фьючерсы на золото дешевеют до $1797,15 за унцию на укреплении курса доллара
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цена золота падает в четверг вечером почти на 2% на укреплении курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 36,95 доллара, или на 1,79% — до 1797,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 4,4% — до 22,762 доллара за унцию.
Давление на котировки золота оказывает дорогой доллар, который делает драгметалл менее выгодным для покупки в других валютах.
Индекс доллара растет на 1,25% — до 97,14 пункта. Показатель подскочил до максимума с июля 2020 года после заседания ФРС США, итоги которого были оглашены в среду. Регулятор дал "ястребиные" сигналы по своей дальнейшей политике, что укрепило курс национальной валюты.
"Глава ФРС дал четкое указание о неминуемом ужесточении монетарной политики, чтобы взять под контроль инфляцию… Такой сценарий явно поддерживает доллар и, следовательно, наносит ущерб золоту из-за обратной корреляции между активами", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).
Снижению спроса на активы-убежища, к которым относится золото, способствует и сильная статистика из США. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста только на 5,5%.
https://1prime.ru/commodities/20220127/835910005.html