МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник снижается, рынки оценивают эпидемиологическую ситуацию в мире, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет в рамках коррекции после снижения

По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,3093 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,81%, до 9507,5 долларов, алюминия — на 0,52%, до 3082,5 доллара, цинка — на 0,58%, до 3609,5 доллара.

На рынке меди в понедельник наблюдается отрицательная динамика, поскольку всплеск заболеваемости COVID-19 приводит к дополнительным ограничениям.

Снижение цены на промышленный металл продолжается третий день подряд. За две предыдущие торговые сессии котировки упали на 3%, что было связано с ростом индекса доллара. "Более сильный доллар является сдерживающим фактором для меди", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.