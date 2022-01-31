МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник днем, восстанавливаясь после падения на 3,5% за три предыдущие торговые сессии, поддержку восстановлению оказывает снижение курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,6 доллара, или на 0,59% — до 1795,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,8% — до 22,48 доллара за унцию.
В предыдущие три торговых дня стоимость золота упала на 3,5% из-за ожиданий по монетарной политике, которые поддерживали рост курса доллара. Теперь стоимость золота корректируется, а индекс доллара ослабевает, что оказывает поддержку драгметаллу. Индекс доллара опускается на 0,4%, до 96,89 пункта.