МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник днем, восстанавливаясь после падения на 3,5% за три предыдущие торговые сессии, поддержку восстановлению оказывает снижение курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля днем растерял утренний рост

По состоянию на 17.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,6 доллара, или на 0,59% — до 1795,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,8% — до 22,48 доллара за унцию.

В предыдущие три торговых дня стоимость золота упала на 3,5% из-за ожиданий по монетарной политике, которые поддерживали рост курса доллара. Теперь стоимость золота корректируется, а индекс доллара ослабевает, что оказывает поддержку драгметаллу. Индекс доллара опускается на 0,4%, до 96,89 пункта.