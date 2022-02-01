МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Угроза новых санкций против России со стороны США и Европы в связи с ситуацией на Украине привела к очередному витку роста цен на палладий, в случае, если эти угрозы будут реализованы, стоимость металла на рынке может снова приблизиться к прошлогодним рекордам, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Золото дорожает во вторник утром на политической напряженности

Входящий в число самых дорогих торгуемых на бирже товаров палладий стремительно дорожал с начала прошлого года из-за опасений его дефицита на рынке: весной его цена достигла рекордных за всю историю 3000 долларов за унцию. К концу прошлого года цены стабилизировались в районе 1750-1800 долларов за унцию, но в январе 2022 года на фоне ужесточения санкционной риторики снова вернулись к росту, в настоящее время приближаясь к 2400 долларам.

"Рост палладия c середины января почти на 30% в первую очередь связан с рисками эскалации конфликта России-Украины-НАТО и риском нарушения экспортных поставок металла на мировой рынок из РФ",- считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Россия производит 45% мирового потребления палладия. Этот металл применяется в катализаторах, которые превращают вредные для человека выхлопные газы в сравнительно безвредные оксид углерода и водяной пар, а также адсорбирует тяжелые металлы. Основной спрос на металл формирует автомобильная промышленность.

При этом эксперты видят признаки заметного оживления в автопроме: Hundai Motors заявила, что ожидает начала восстановления производства уже в первом полугодии текущего года, а Toyota сообщила о планах произвести в этом году рекордные 11 миллионов автомобилей. "Мы предполагаем, что на рынке за прошлый год образовался достаточно высокий отложенный спрос на новые авто, и при нормализации поставок чипов производители могут рассчитывать на то, что рекордные объемы производства машин будут востребованы", — уверен Скрябин.

Вместе с тем рынок обеспокоен возможным прекращением поставок палладия из России из-за новых санкций, отмечает аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. "Так как возможные новые санкции могут затронуть в целом экспортные поставки, что уже само по себе повышает градус риска", — сказала она.

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Введение ограничений против российских добывающих компаний может привести к повышению цен до 2700 долларов за унцию, считает вице-президент Zaner Metals и Tornado Bullion Solutions Питер Грант. "Тем не менее инвесторы должны быть осторожны, так как палладий является малоторгуемым и, следовательно, волатильным рынком", — предупреждает Грант.

"Если сложится ситуация, когда против России будут применены финансовые санкции, ограничивающие доступ российских организаций к европейским и американским банкам и платежным системам и наоборот, это, несомненно, создаст задержки, узкие места и повысит стоимость закупки палладия у российских поставщиков", — согласен управляющий директор Metals Focus Никос Кавалис.

Однако металл, по его словам, по-прежнему сможет поступать на рынок из России, а скачок цен в итоге будет компенсирован фиксацией прибыли среди трейдеров.