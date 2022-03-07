МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость как на фьючерсном, так и на спотовом рынке на палладий в понедельник обновила исторический рекорд и поднялась выше 3,4 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия обновила исторический максимум

По состоянию на 16.10 мск цена на июньский фьючерс на палладий растёт на 7,19%, до 3 196,27 доллара за тройскую унцию, но ранее в понедельник эта цена достигла максимального значения в 3 417,02 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом мае и составлял 3 019 долларов.

При этом стоимость палладия на спотовом рынке растёт чуть уверенней — на 7,69%, до 3 233,39 доллара, а рекордное значение показателя было обновлено на уровне 3 448,18 доллара. Предыдущий рекорд был установлен также мае и составлял 3 023,35 доллара.

Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках на рынки — вследствие в том числе эскалации международных санкций по отношению к компаниям из РФ. Так, цена никеля превысила 40 тысяч долларов за тонну, впервые за 15 лет, стоимость алюминия впервые в истории преодолела отметку в 4 тысячи долларов за тонну; газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.

Крупнейший в мире производитель палладия, а также никеля — базирующаяся в России ГМК "Норильский никель". Как ранее уточнял РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, Россия в лице "Норникеля" обеспечивает около 40% мировых поставок палладия, и перебои в поставках этого металла могли бы создать проблемы для европейской и американской автомобильной индустрии, которая применяет его в производстве катализаторов.