МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость как на фьючерсном, так и на спотовом рынке на палладий в понедельник обновила исторический рекорд и поднялась выше 3,4 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Хакасский алюминиевый завод

Стоимость алюминия обновила исторический максимум

По состоянию на 16.10 мск цена на июньский фьючерс на палладий растёт на 7,19%, до 3 196,27 доллара за тройскую унцию, но ранее в понедельник эта цена достигла максимального значения в 3 417,02 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом мае и составлял 3 019 долларов.

При этом стоимость палладия на спотовом рынке растёт чуть уверенней — на 7,69%, до 3 233,39 доллара, а рекордное значение показателя было обновлено на уровне 3 448,18 доллара. Предыдущий рекорд был установлен также мае и составлял 3 023,35 доллара.

Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках на рынки — вследствие в том числе эскалации международных санкций по отношению к компаниям из РФ. Так, цена никеля превысила 40 тысяч долларов за тонну, впервые за 15 лет, стоимость алюминия впервые в истории преодолела отметку в 4 тысячи долларов за тонну; газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.

Крупнейший в мире производитель палладия, а также никеля — базирующаяся в России ГМК "Норильский никель". Как ранее уточнял РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, Россия в лице "Норникеля" обеспечивает около 40% мировых поставок палладия, и перебои в поставках этого металла могли бы создать проблемы для европейской и американской автомобильной индустрии, которая применяет его в производстве катализаторов.