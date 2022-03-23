МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Золотой запас России физически находится на территории России, дотянуться до него невозможно, заявила в беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. СМИ: США хотят заблокировать золотой резерв России

Помимо этого эксперт обратила внимание, что сумма оценки золотого запаса весьма условна и зависит от цены золота, формируемой на лондонской площадке LBMA в долларах США.

Фактически Банк России имеет резервах около 2300 тонн металла, недоступного мировому рынку.

"США намерены ввести запрет на покупку золота гражданами США либо структурами, имеющими отношение к США. Они забывают, что золото не продается", — напомнила Лукичева.

Во-первых, у России пока нет нужды продавать металл, т.к. торговый баланс закрывается с профицитом, а вероятность снижения импорта даже при снижении экспорта позволяет ожидать сохранение этого баланса в профиците.

Во-вторых, российское население имеет на руках по самым скромным оценкам около $90 млрд валюты, для которой уже сейчас объявлены льготные условия обмена на золото в коммерческих банках. На случай, если очень нужна будет валюта, то она у нас есть.

В-третьих, при необходимости пустить золото в оборот, металл обычно не продается, он дается в залог для обеспечения различных сделок.

В-четвертых, если все же нужно будет продать золото из резервов, то найдется много желающих приобрести металл вне американской и европейской юрисдикции.



Скорее всего, такие операции будут проводиться по внерыночным сделкам и вряд ли кто-то сможет отследить движение металла, подытожила она.