МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются более чем на 1%, инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. МЭА сообщило о росте запасов нефти в странах ОЭСР и в мире в апреле

По состоянию на 13.25 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 119,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 117,41 доллара.

Ещё утром нефть дорожала. Но рынки обратили внимание на вышедший ранее в среду доклад МЭА, в котором, в частности, агентство сообщило, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в апреле по сравнению с мартом на 77 миллионов баррелей, в том числе в странах ОЭСР — на 42,5 миллиона.

Позднее в среду также минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах и добыче нефти в стране за неделю по 10 июня. По прогнозу аналитиков, эти запасы снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом согласно оценке Американского института нефти (API) показатель, напротив, поднялся — на 0,7 миллиона баррелей.