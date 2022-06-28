МОСКВА, 28 июн —ПРАЙМ. Цена на медь во вторник растет на перспективах восстановления экономической активности в крупнейшем импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26%, до 3,7687 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 8417,5 доллара, алюминия — на 1,61%, до 2495,5 доллара, цинка снизилась на 0,96%, до 3318 долларов.

На рынке меди во вторник наблюдается положительная динамика, инвесторы надеются на восстановление экономической активности в Китае в ближайшем будущем. Такому оптимизму способствуют сообщения властей Шанхая об отсутствии случаев заражения коронавирусом в городе.