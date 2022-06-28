МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост в ожидании сокращения предложения на рынке этого сырья из России, свидетельствуют данные торгов. Песков прокомментировал идею G7 установить потолок цены на российский газ

По состоянию на 13.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,91%, до 113,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,71%, до 111,44 доллара.

Во вторник днем нефтяные котировки перешли к более активному росту. Ожиданиям снижения предложения "черного золота" способствует обсуждение странами "Большой семёрки" (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Продолжает сказываться на торгах и вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.

"Если еще несколько дней назад в центре внимания был дефицит предложения нефтепродуктов, то теперь внимание все больше смещается на дефицит сырой нефти", — считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.