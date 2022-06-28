МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост в ожидании сокращения предложения на рынке этого сырья из России, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,91%, до 113,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,71%, до 111,44 доллара.
Во вторник днем нефтяные котировки перешли к более активному росту. Ожиданиям снижения предложения "черного золота" способствует обсуждение странами "Большой семёрки" (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Продолжает сказываться на торгах и вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.
"Если еще несколько дней назад в центре внимания был дефицит предложения нефтепродуктов, то теперь внимание все больше смещается на дефицит сырой нефти", — считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.