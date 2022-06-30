МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем слабо снижаются, инвесторы ожидают заседаний представителей ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. СМИ: президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью

По состоянию на 13.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,1%, до 112,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 109,53 доллара.

Стоимость нефти в последний день полугодия на перепутье, утром она несколько подрастала, сейчас же — столь же слабо снижается. Инвесторы ожидают заседания министерского наблюдательного комитета представителей стран ОПЕК+, а затем — заседания всех глав делегаций альянса, в ходе которых они должны решить, продолжат ли они увеличивать добычу нефти в августе на плановые 648 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщает агентство Блумберг, аналитики ожидают подтверждения увеличения добычи по итогам сегодняшнего заседания, но до конца не ясно, сколько будут качать нефти члены группы, имеющие свободные производственные мощности.

Старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство, считает, что в центре внимания — заседание ОПЕК+, "а затем в основном две темы: свободные мощности и будущее ОПЕК+.

Также он считает, что решение об уровне добычи, скорее всего, не будет сюрпризом, "и мы все знаем, что это лишь теоретическое увеличение добычи, так как на практике оно будет меньше".