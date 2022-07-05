МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром поднимается, удерживаясь выше 1810 долларов за тройскую унцию на фоне инфляционных опасений на рынках, рост доходности американских госбондов сдерживает динамику, свидетельствуют данные торгов. Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

По состоянию на 8.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,59%, до 1812,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,99% — до 20,058 доллара за унцию.

Среди поддерживающих стоимость золота факторов остаются опасения рынков по поводу высокой инфляции, поскольку золото традиционно считается инфляционным хеджем для инвесторов. Ранее была опубликована статистика по годовой инфляции в Южной Корее, показатель в июне достиг наивысшего уровня с 1998 года — 6%.

Вместе с этим на рынках сохраняются опасения по поводу рецессии из-за тенденции мировых центробанков повышать ставку, а золото традиционно также выступает и как актив-убежище. ЦБ Австралии во вторник в третий раз подряд повысил ключевую ставку — до 1,35% с 0,85%.

Удерживает стоимость золота при этом рост доходности американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 2,952% с уровня предыдущего закрытия в 2,904%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.