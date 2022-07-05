МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром слабо колеблется у уровня предыдущего закрытия, инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами по поводу экономики и спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,01%, до 3,5667 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,52%, до 8006 долларов, алюминия — выросла на 0,82%, до 2464 долларов, цинка — поднялась на 2,94%, до 3118 долларов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг мировой экономики. Рынки опасаются рецессии на фоне тенденции повышения ставок мировыми центробанками ввиду высокой инфляции, что может отразиться на экономической активности и спросе на промышленные металлы.

В то же время несколько поддерживает стоимость меди статистика из Китая, который является крупнейшим ее потребителем. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,4 пункта месяцем ранее. Композитный индекс в сфере промышленности и услуг поднялся до 55,3 пункта с 42,2 пункта в мае.