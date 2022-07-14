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2022
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Цена нефти Brent упала ниже 97 долларов за баррель впервые с 16 марта
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть падают на 2-3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 97 доллара за баррель впервые с 16 марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск... ПРАЙМ, 14.07.2022
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, brent, цена, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 2-3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 97 доллара за баррель впервые с 16 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,35%, до 97,19 доллара за баррель, при этом минутами ранее показатель был уже ниже 97 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,79%, до 93,61 доллара.