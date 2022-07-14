МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 2-3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 97 доллара за баррель впервые с 16 марта, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на сохранении опасений за перспективы мировой экономики

По состоянию на 14.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,35%, до 97,19 доллара за баррель, при этом минутами ранее показатель был уже ниже 97 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,79%, до 93,61 доллара.