МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2% на статданных по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В Ливии объявили о снятии форс-мажора на всей нефтяной инфраструктуре

По состоянию на 21.03 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,17%, до 101,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов марки WTI — на 2,32%, до 98 долларов за баррель.

"Сегодняшнее облегчение вызвано более сильными, чем ожидалось, данными по розничным продажам в США и снижением ожиданий роста добычи нефти в Саудовской Аравии", — сказал агентству Блумберг директор по исследованиям Global X Management Рохан Редди (Rohan Reddy). По его словам, нефть была волатильной, особенно в сторону снижения в последние дни, из-за опасений по поводу состояния китайской экономики и "раскаленных" инфляционных данных США на этой неделе.

На нефтяном рынке в пятницу наблюдается рост цен более чем на 2%, поскольку инвесторы оценивают данные по объему розничных продаж в США в июне, который вырос на 1% по сравнению с маем. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,8%.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией вокруг визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Ранее администрация США неоднократно повторяла свои требования к странам ОПЕК увеличить добычу нефти и сдержать рост цен, что также, по некоторым данным, будет одной из тем для обсуждения во время этого визита Байдена.

Байден приземлился в Саудовской Аравии ранее в пятницу в рамках турне по Ближнему Востоку. Ожидается, что он покинет регион без публичного заявления об увеличении поставок нефти, сообщают Блумбергу источники. Кроме того, арабский эксперт в области энергетики Ибрахим аль-Гайтани заявил РИА Новости, что страны Персидского залива — участники сделки ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия, не заинтересованы в увеличении нефтедобычи, так как это приведет к дальнейшему снижению цен на нефть.

В пятницу вечером были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 июля их число выросло на две единицы – до 599 агрегатов.