МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем остаются в "красной зоне" из-за опасений вокруг спроса, связанных с рисками рецессии в мире, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал, куда стоит вкладывать сверхдоходы от продажи нефти

По состоянию на 13.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34%, до 105,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 99,09 доллара.

Ситуация вокруг перспектив экономики и риски рецессии продолжают влиять на ожидания относительно спроса на нефть. Мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки из-за высокой инфляции, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии. Позднее в июле ожидается повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Трейдеры следят и за новостями вокруг поставок этого вида сырья на рынок. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия отметила важность рыночных условий при принятии решений по нефтяной политике. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.