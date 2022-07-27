МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост до 1% в ожидании сокращения ее коммерческих запасов за неделю в США, свидетельствуют данные торгов. Иран за год увеличил производство нефти на 30 процентов

По состоянию на 14.31 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 100,58 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 96,06 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 июля. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1 миллион баррелей и достиг 425,6 миллиона баррелей.

Также рынки продолжают ждать решения Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. Повышения ставки обычно подкрепляют национальную валюту, а в данном случае это доллар, к курсу которого чувствительны цены на нефть.