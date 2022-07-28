МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили рост почти до 2% — к действию фактора резкого снижения ее запасов в США прибавилась отчётность нефтедобывающих компаний, свидетельствуют данные торгов. Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти

По состоянию на 13.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent подскакивает на 1,76%, до 103,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 1,84%, до 99,05 доллара.

На рынке нефти наблюдается заметный рост цен, чему ещё с утра способствовали данные управления энергетической информации минэнерго страны о том, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,52 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион. А запасы бензина сократились на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы оценивают финансовые результаты энергетических компаний. Так, чистая прибыль OMV, Shell и TotalEnergies подскочила почти вдвое в первом полугодии. Это говорит о хороших перспективах в отрасли.

"Факторы финансового рынка и фундаментальные факторы сегодня помогают нефти", — добавил агентству Блумберг аналитик UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).