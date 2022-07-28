Мировые цены на нефть усиливают темпы роста на корпоративной отчетности в четверг
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили рост почти до 2% — к действию фактора резкого снижения ее запасов в США прибавилась отчётность нефтедобывающих компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent подскакивает на 1,76%, до 103,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 1,84%, до 99,05 доллара.
На рынке нефти наблюдается заметный рост цен, чему ещё с утра способствовали данные управления энергетической информации минэнерго страны о том, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,52 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион. А запасы бензина сократились на 3,3 миллиона баррелей.
Кроме того, инвесторы оценивают финансовые результаты энергетических компаний. Так, чистая прибыль OMV, Shell и TotalEnergies подскочила почти вдвое в первом полугодии. Это говорит о хороших перспективах в отрасли.
"Факторы финансового рынка и фундаментальные факторы сегодня помогают нефти", — добавил агентству Блумберг аналитик UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://1prime.ru/commodities/20220728/837633954.html