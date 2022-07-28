МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером замедлили темпы роста после публикации данных о том, что экономика США показала снижение второй квартал подряд, свидетельствуют данные торгов. Запад устроил заговор: Россию хотят лишить нефтяных доходов

По состоянию на 18.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85% — до 102,53 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 97,88 доллара. До выхода статистики нефть дорожала примерно на 2%.

ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Снижение стало вторым подряд после уменьшения на 1,6% в первом квартале, в то время как аналитики ожидали рост на 0,5% в пересчете на год.

Такие данные поддержали опасения по поводу возможной рецессии в мире, что отразилось на ожиданиях по поводу спроса на нефть.