МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2%, инвесторы опасаются нехватки предложения данного сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть слабо растут при разнонаправленных факторах

По состоянию на 14.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растет на 2,29%, до 104,15 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 2,51%, до 98,86 доллара.

На рынке нефти в пятницу днем наблюдается заметный рост цен, поскольку инвесторы продолжают опасаться нехватки данного сырья на рынке в условии антироссийских санкций.

"Фундаментальные факторы для нефти по-прежнему остаются достаточно сильными. Существуют серьезные риски, связанные с предложением: санкции против России, которые вступят в силу в конце этого года", — сказал агентству Блумберг старший директор по рыночной экономике в Emirates NBD Bank PJSC Эдвард Белл (Edward Bell).

Рынки также находятся в ожидании встречи ОПЕК+ на следующей неделе, 3 августа. По данным СМИ, встреча определит, получит ли президент США Джо Байден дополнительную нефть, которую он запросил для мирового рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию в середине июля.