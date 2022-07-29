Мировые цены на нефть увеличились до 2% на опасениях за предложение на рынке в пятницу
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2%, инвесторы опасаются нехватки предложения данного сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растет на 2,29%, до 104,15 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 2,51%, до 98,86 доллара.
На рынке нефти в пятницу днем наблюдается заметный рост цен, поскольку инвесторы продолжают опасаться нехватки данного сырья на рынке в условии антироссийских санкций.
"Фундаментальные факторы для нефти по-прежнему остаются достаточно сильными. Существуют серьезные риски, связанные с предложением: санкции против России, которые вступят в силу в конце этого года", — сказал агентству Блумберг старший директор по рыночной экономике в Emirates NBD Bank PJSC Эдвард Белл (Edward Bell).
Рынки также находятся в ожидании встречи ОПЕК+ на следующей неделе, 3 августа. По данным СМИ, встреча определит, получит ли президент США Джо Байден дополнительную нефть, которую он запросил для мирового рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию в середине июля.
https://1prime.ru/commodities/20220729/837644202.html