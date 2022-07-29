МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются на 3%, при этом с начала месяца котировки могут показать снижение, свидетельствуют данные торгов. Иран увеличил доход от не нефтяного экспорта в марте-июле

По состоянию на 20.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,73%, до 110,06 доллара, октябрьских фьючерсов — на 2,24% — до 104,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,82%, до 99,14 доллара. Сентябрьская нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с 5 июля.

Рост котировок в последний рабочий день месяца связан с опасениями по поводу поставок. Инвесторы продолжают опасаться нехватки этого вида сырья в условии антироссийских санкций. Рынки также обдумывают новости о том, что ОПЕК+ обсуждает сохранение добычи или ее незначительное увеличение на предстоящем заседании 3 августа.

"Цены на нефть вновь растут на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ оставит цели по добыче без изменений в следующем месяце, когда встретятся в среду", — приводит портал MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика Крейга Эрлама (Craig Erlam).

При этом с начала месяца котировки снизились на 4,5% по Brent и на 6,6% по WTI. На рынках усиливались опасения по поводу спроса на фоне рисков рецессии.

Ранее в пятницу были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 июля их число выросло на шесть единиц по сравнению с прошлой неделей и составило 605 агрегатов.