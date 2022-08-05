МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу, но готовятся завершить неделю падением, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть

По состоянию на 20.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,97% — до 95,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 89,2 доллара.

С понедельника Brent подешевел на 13%, что является рекордным с марта снижением. Стоимость WTI в свою очередь опустилась на 8,4% — максимально с июня.

В течение недели на рынке преобладали опасения относительно перспектив спроса в контексте ухудшения экономической ситуации в мире. Неожиданный рост запасов сырья в США оказал дополнительное давление на нефтяные котировки.

Ранее в пятницу были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 июля их число сократилось на 7 – до 598 агрегатов.