МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут, инвесторы оценивают новости о повышении прогноза спроса на данный вид сырья в мире, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин в США снизились в четверг

По состоянию на 13.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,95%, до 98,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 92,81 доллара.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что немного повысило оценку спроса на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

По мнению агентства, многие производства переключатся на использование нефти в качестве топлива из-за растущих цен на газ. При этом отмечается, что основными источниками спроса на нефть станут Ближний Восток и Европа.