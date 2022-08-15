МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1%, инвесторы оценивают ряд факторов — как со стороны спроса, так и со стороны предложения, свидетельствуют данные торгов. Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

По состоянию на 9.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 97,05 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,13%, до 91,05 доллара.

В понедельник утром цены на нефть снижаются, чему способствует ряд факторов. Так, негативное влияние на нефтяные котировки оказывает статистика из Китая — объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такой статистике способствуют возобновившиеся в очередной раз коронавирусные ограничения в связи с политикой "нулевой заболеваемости".

Рынки также продолжают оценивать факторы, указывающие на увеличение предложения "черного золота". Инвесторы следят за переговорами между США и Ираном насчет возможного возобновления поставок нефти из Ирана.

"Возобновившиеся коронавирусные ограничения в Китае оказывают давление на спрос на фоне опасений по поводу рецессии, в то время как опасения по поводу предложения ослабли", — считает основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг.