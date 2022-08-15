МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускоряют снижение, инвесторы негативно оценивают ряд макроэкономических новостей, следует из данных торгов. СМИ: в США стало меньше действующих нефтяных и газовых буровых установок

По состоянию на 11.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,17%, до 96,02 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 90,02 доллара. При этом утром цены снижались на 1,12% и 1,13% соответственно.

Негативное влияние на цены оказывает макроэкономическая статистика из Китая. Ранее в понедельник стало известно, что объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса, и политикой "нулевой заболеваемости" в стране.

Также снижение ключевой ставки Народным банком Китая показывает, что существуют экономические трудности, сообщила агентству Блумберг экономист банка ING Айрис Панг (Iris Pang). "При этом проблемы наблюдаются не только в секторе недвижимости — в экономическом цикле начинается общий спад", — добавила она.

Кроме того, рынки оценивают факторы, указывающие на возможное увеличение предложения нефти в скором будущем — инвесторы следят за переговорами США и Ирана по поводу увеличения поставок "черного золота" на рынок.

Негативное влияние на цены на нефть также оказывает укрепляющийся доллар. По состоянию на 11.38 мск индекс доллара растет на 0,32% и составляет 105,97.