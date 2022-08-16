МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают факторы со стороны спроса и предложения, следует из данных торгов. Спрогнозирована динамика цены нефти Brent к концу года

По состоянию на 10.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,72%, до 94,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 89 долларов.

Во вторник утром стоимость нефти снижается пока трейдеры продолжают оценивать факторы спроса и предложения на рынке. Так, со стороны предложения одним из факторов является возможное приближение Ирана к возобновлению ядерной сделки, которая, вероятно, приведет к увеличению поставок "черного золота".

Также инвесторы реагируют на прогноз минэнерго США о том, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в сентябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 141 тысячу баррелей в день, или на 1,6%, до 9,049 миллиона баррелей.

В то же время влияние на спрос оказывает слабая статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Промпроизводство в КНР в июле в годовом выражении показало рост на 3,8%, хотя аналитики ожидали увеличения на 4,6%.

"Цены на нефть снижаются из-за ослабления макроэкономических перспектив в связи с плохими данными из Китая, а также из-за возможного нового предложения из Ирана", — сказал агентству Блумберг малазийский аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).