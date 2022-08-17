МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на опасениях инвесторов по поводу глобальной рецессии, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперт оценил значение возобновления Японией импорта российской нефти

По состоянию на 14.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,43%, до 91,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 86,31 доллара.

Ранее в среду была опубликована макроэкономическая статистика из Европы. Так, годовая инфляция Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось ускорение лишь до 9,8%, а рост ВВП в Еврозоне составил 3,9%, в то время как аналитики ожидали 4%.

Данные об ускорении инфляции и замедлении экономического роста подогревают опасения инвесторов по поводу рецессии. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, считают экономический спад продолжительностью в два квартала подряд более вероятным, чем его отсутствие — вероятность составляет 60%.

"Страх перед рецессией является основным драйвером наряду с недостатком ликвидности — мы наблюдаем, как трейдеры, фондовые менеджеры и биржевые игроки выходят с рынка", — сказал агентству глава отдела нефти брокера Freight Investor Services Люк Лонгхерст (Luke Longhurst).