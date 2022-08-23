МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник днем на ожиданиях по дальнейшим решениям ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Объем стратегических нефтяных резервов США достиг минимума с 1985 года

По состоянию на 13.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46% — до 97,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,8%, до 91,98 доллара.

Нефтяные котировки продолжают утренний рост, который составлял около 0,8%. Трейдеры отыгрывают новости вокруг ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг, цитаты из которого были опубликованы в понедельник вечером, сообщил, что альянс скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. При этом он указал, что у ОПЕК+ есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.

"Оправдано ли сокращение добычи ОПЕК или ОПЕК+ после сентября, является спорным вопросом. Конечно, картина будет иной, если сокращение добычи будет вызвано потенциальным возвращением Ирана (на нефтяной рынок — ред.)", — сказал Блумбергу аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).