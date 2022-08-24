МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту в ожидании данных минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Опрос: эксперты ожидают снижения запасов нефти в данных Минэнерго США

По состоянию на 13.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,03%, до 101,25 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 94,7 доллара. Утром нефть дешевела на 0,3-0,5%.

Как сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), необходимый импульс нефтяным рынкам дали слова министра энергетики Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи ОПЕК+, за счет чего во вторник сырье подорожало сразу на 4%.

В среду, как отметил Хансен, дополнительную поддержку оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США на предыдущей неделе упали на 5,6 миллиона баррелей.

Официальная статистика минэнерго о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована позднее вечером. Аналитики ждут снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.